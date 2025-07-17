Uçak zehirli dumanla doldu, pilotlar pencereleri açmak zorunda kaldı

British Airways'e ait bir uçak, Gatwick Havalimanı'ndan Meksika'ya uçmak üzere kalkışa geçti. Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra zehirli dumanla dolmaya başladı. Yolcular, oksijen maskelerini taktı, pilotlar içeri temiz hava girmesi için kokpit pencerelerini açmak zorunda kaldı. 'Tam acil durum' ilan edildi.

UÇAK DİREKT İNİŞ YAPAMADI

Uçak Gatwick Havalimanı'na geri dönüş yaptı fakat pistlerden birine güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için Londra'nın etrafında 45 dakika tur atması gerekti. Dönüş ancak 1 saat sonra gerçekleşebildi.

The Mirror'ın haberine göre, uçakta bulunan 340 yolcu, kokunun baş dönmelerine neden olduğunu belirtti. İnişin ardından pist ve uçak yakından incelendi. Uçuş ise 24 saat ertelendi, yolcular için otel ayarlandı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Olayla ilgili olarak bir havayolu sözcüsü The Sun gazetesine şunları söyledi:

"Pilotlarımız teknik bir sorun tespit ettikten sonra uçak Gatwick'e güvenli bir şekilde indi. Yolcular normal şekilde uçaktan indi ve seyahat planlarındaki aksaklıktan dolayı özür dileriz."