Uçakta 'biyolojik tehlike' paniği! Herkes bir anda kusmaya başladı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:50
ABD hava yolu şirketi United Airlines'a ait yolcu uçağı, 'biyolojik tehlike' nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçaktaki çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başladığı öğrenildi.
ABD United Airlines'a ait yolcu uçağı, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a gitmek üzere havalandı. New York Post'un haberine göre, bir anda UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başladı.
Uçak, 'biyolojik tehlike' üzerine Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.
UÇAĞA KAPSAMLI TEMİZLİK YAPILDI
Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı