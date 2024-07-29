Uçakta 'biyolojik tehlike' paniği! Herkes bir anda kusmaya başladı

29 Temmuz 2024 12:44 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:50

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

ABD United Airlines'a ait yolcu uçağı, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a gitmek üzere havalandı. New York Post'un haberine göre, bir anda UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başladı.

Uçak, 'biyolojik tehlike' üzerine Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

UÇAĞA KAPSAMLI TEMİZLİK YAPILDI

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.