Uçakta cesetle yolculuk! Özellikle 2 kişi travmatik olayın anbean şahidiydi

Avustralya'nın Melbourne şehrinden kalkarak Katar'ın başkenti Doha'ya giden uçaktaki yolcular cesetle yolculuk yapmak zorunda kaldı. Travmatik yolculuk özellikle 2 kişi için kabus gibi geçti.

Qatar Airways uçağı, Melbourne'den Doha'ya gitmek için havalandı. Yolculuğun 10. saatinde tuvaletten çıkan bir kadın bir anda koridorda yığıldı kaldı. Kabin görevlileri, acil olarak kadına müdahale etse de kurtarılamadı. Mitchell Ring ve Jennifer Colin çiftinin yanında yere düşen kadının cansız bedeni koltuğa oturtuldu.

''YÜREK PARÇALAYICI BİR OLAYDI''

Mitchell Ring, yaşananları “Oldukça yürek parçalayıcı bir olaydı. Onu business class’a taşımaya çalıştılar ancak iri bir kadın olduğu için koridordan geçiremediler” sözleriyle anlattı.

Ring, “Bize ‘Lütfen yer değiştirebilir misiniz?’ diye sordular. Elbette kabul ettik ama daha sonra kadını benim eski koltuğuma oturttular” dedi.

Uçakta birkaç boş koltuk olmasına rağmen mürettebatın kendilerine farklı bir yer teklif etmediğini belirten çift, iniş sonrasında da kadının üzerindeki battaniyeler kaldırılırken yerlerinde kalmaları istendiğini söyledi.

Çift, olayın ardından havayolu şirketi tarafından kendilerine hiçbir destek sunulmadığını iddia etti.

ŞİRKETTEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Qatar Airways, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle düşüncelerimiz, uçuş sırasında hayatını kaybeden yolcumuzun ailesiyle birlikte. Bu durumun yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz. Şirket prosedürlerimiz doğrultusunda yolcularımızla temas kurma sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.