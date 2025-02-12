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 | Berrak Arican

Uçakta kaos: Önce hostese saldırdı ardından acil çıkış kapısından atladı

Fransa'dan İspanya'ya gitmek üzere hazırlanan bir yolcu uçağında kaos yaşandı. Bir yolcu önce uçuş görevlisine saldırdı ardından da acil çıkış kapısını açıp, 3,5 metre yükseklikten piste atladı.

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Uçakta kaos: Önce hostese saldırdı ardından acil çıkış kapısından atladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 13:41

Fransa'da bulunan Paris Orly Havalimanı'ndan kalkıp İspanya'daki Barajas Havalimanı'na doğru uçmaya hazırlanan uçakta bir yolcu ortalığı fena karıştırdı. Henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple uçuş görevlisine saldırdı. Zaptedilemeyen yolcu, uçağın motorları çalışır haldeyken acil çıkış kapısına yöneldi, kapıyı açtı ve hiç düşünmeden aşağı atladı.

Kapı kolunu çekerek 3.5 metre yükseklikten piste atlayan adama ilk aşamada tıbbi müdahale yapılırken, daha sonra gözaltı işlemleri uygulandı.

Söz konusu kriz nedeniyle yolcular paniğe kapılırken, uçuş ise ancak dört buçuk saatlik bir gecikmenin ardından gerçekleşebildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kabinde kural dışı hareket eden yolcu olduğunda ne yapmalı?
Kural dışı yolcularla ilgili prosedürlere göre, uçuş ekiplerinin yönlendirmelerine uymayan, uçuş ekiplerine hakaret eden yolcular, artık bir yolcu değildir ve derhal uçuştan indirilmelidir. Eğer böyle bir durum uçuş sırasında meydana gelirse yolcunun kısıtlanması gereklidir
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#Yaşam
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