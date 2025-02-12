Uçakta kaos: Önce hostese saldırdı ardından acil çıkış kapısından atladı

Fransa'da bulunan Paris Orly Havalimanı'ndan kalkıp İspanya'daki Barajas Havalimanı'na doğru uçmaya hazırlanan uçakta bir yolcu ortalığı fena karıştırdı. Henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple uçuş görevlisine saldırdı. Zaptedilemeyen yolcu, uçağın motorları çalışır haldeyken acil çıkış kapısına yöneldi, kapıyı açtı ve hiç düşünmeden aşağı atladı.

Kapı kolunu çekerek 3.5 metre yükseklikten piste atlayan adama ilk aşamada tıbbi müdahale yapılırken, daha sonra gözaltı işlemleri uygulandı.

Söz konusu kriz nedeniyle yolcular paniğe kapılırken, uçuş ise ancak dört buçuk saatlik bir gecikmenin ardından gerçekleşebildi.