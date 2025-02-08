Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan Roatan'a gerçekleşen bir uçak seferi sırasında yolcular akılalmaz bir olaya tanık oldu. İsmi açıklanmayan bir erkek yolcu uçakta bir anda ayağa kalktı ve belindeki silahı çıkartıp havaya ateş etti.

Uçuş görevlileri inanılmaz bir cesaretle hızla yaklaşıp silahlı adamı etkisiz hale getirerek herhangi bir yaralanmayı önledi. Pilot uçağı kalkış yaptığı Tequcigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havaalanı'na geri döndürdü.

Uçağın yere inmesinin ardından Ulusal Polis memurları uçağa baskın düzenleyerek şüpheliyi herhangi bir can kaybı yaşanmadan yakaladı.

"UÇAĞA SİLAHLA NASIL BİNDİ?"

Yolcular, varış noktalarına ulaşmak için ATR 72 uçağından inip başka bir uçağa binmek zorunda kaldılar. Pek çok kişi "Uçağa silahıyla nasıl bindi?" sorusunun cevabını merak etti. Kimliği belirsiz kişinin silahı uçağa nasıl soktuğu konusunda henüz ayrıntılar yetersiz.