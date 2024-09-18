Uçaktaki teknik sorun yolcuların burnunu ve kulağını kanattı! Havada büyük telaş

18 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:07

ABD'nin Utah eyaletinden Oregon'a giden Delta Havayolları uçağında büyük bir panik yaşandı. Uçaktaki kabin basıncı bir anda değişiklik gösterince yolcuların kulaklarından ve burunlarından kan gelmeye başladı. Uçuş ekibi, imdatlarına koştu.

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Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, ABD'nin Utah eyaletinden, Oregon'a gitmek üzere havalandı. Uçak yükseldikçe bir basınç problemi ortaya çıktı. Yolcuların kulaklarından ve burunlarından kan gelmeye başlayınca ise ortalığı büyük bir telaş sardı.

''BURNU KANAYAN YOLCUYU GÖRDÜM...''

Bir yolcu yaşadığı kötü deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Kocama baktım ve iki elini de kulaklarının üzerine koymuştu, biraz öne doğru eğilmişti. Arkamdaki koridorun diğer tarafına doğru baktığımda, burnu kanayan bir yolcu gördüm, insanlar ona yardım etmeye çalışıyordu."

''KULAĞIMDA KAN VARDI''

Bir başka yolcu ise basınç yüzünden kulağının bıçaklandığını hissettiğini söyleyerek, ''Kulağımı tuttum, elimi geri çektim ve üzerinde kan vardı'' dedi.

10 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Havada yaşanan bu teknik problem nedeniyle ciddi yaralanmalar meydana gelmedi. Sağlık görevlileri, uçuşun ardından tedaviye ihtiyacı olan 10 kişi olduğunu rapor etti.

DELTA HAVAYOLLARI'NDAN ÖZÜR MESAJI

Havayolları sözcüsü uçakta yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "15 Eylül'de 1203 numaralı uçuşta yaşadıkları deneyim için müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz. Uçuş ekibi, Utah’a dönmek için prosedürleri takip etti ve yerdeki ekiplerimiz müşterilerimize acil ihtiyaçları konusunda destek oldu" dedi.

Sözcünün açıklamasında Delta teknisyenlerinin basınç problemini çözdüğü ve uçağın ertesi gün hizmete geri döndüğü belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi olayı araştıracağını söyledi.