UCM'nin Netanyahu kararı sonrası sıra Biden'a gelecek! Ünlü aktivist dikkat çekti

23 May 2024 07:00 - Güncelleme : 23 May 2024 07:06

Amerikalı ünlü siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için başvuru kararını başka çaresi olmadığı ve mecbur kaldığı için aldığını ve sırada Biden'ın olduğunu söyledi.



Filistin yanlısı Amerikalı akademisyen Finkelstein, Başsavcısı Kerim Han'ın başvurusunu değerlendirdi.



Değerlendirmesinde "UCM'nin kararı uzun zamandır beklenen bir karardı" diyen Finkelstein, Başsavcı Han'ın tam anlamıyla Batı'nın bir adamı olduğunu ve 7 ay sonra tüm insan hakları kuruluşları ve hukuk camiası tarafından zorlandığını ve tüm BM sisteminin de Gazze'de insan eliyle bir açlık yaşandığını ispatlamasından sonra bu kararı almak zorunda kaldığını bildirdi.



Finkelstein UCM'deki yakalama karar başvurusuna ABD Başkanı Biden'ın gösterdiği tepkiyi ise şu ifadelerle yorumladı:



"1948 soykırım konvansiyonunun 3. maddesine göre, eğer İsrail soykırımdan suçlu bulunursa, Biden da soykırıma suç ortaklığı yapmaktan suçlu olacaktır. Bununla karşılaşmak istediğini sanmıyorum. Yani soykırım olmadığını söylerken kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyebilirim. Çünkü İsrail'in mahkum edilmesi durumunda sıradaki kişi o olacak."