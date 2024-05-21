Yine antisemitizme sığındı! Netanyahu'dan UCM'nin yakalama kararına tepki

21 May 2024 07:50 - Güncelleme : 21 May 2024 07:51

ABD Netanyahu'ya yine sahip çıktı: Biden'dan da tepki geldi

ABD Netanyahu'ya yine sahip çıktı: Biden'dan da tepki geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği yakalama kararı başvurusuna yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Netanyahu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırım hareketi boyunca olduğu gibi yine antisemitizme maruz kaldıklarını iddia etti.

SALDIRILARA DEVAM EDECEKLER

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın kararının ardından görüntülü açıklama yayımlayan Netanyahu, yakalama kararı başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunurken, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

Karara rağmen Gazze’deki saldırıların süreceğini belirten İsrail Başbakanı, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, bu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” iddia etti

HAMAS LİDERLERİ İÇİN DE KARAR ÇIKMIŞTI

UCM, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. Karara ilişkin UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Han'ın, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.