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 | Berrak Arican

Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a geldi. Uçağın Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye sabah erken saatlerde indiği ve başbakanın resmi törenle karşılandığı bildirildi. Netanyahu'nun ülkeye gelmesiyle Macaristan, UCM'den çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

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Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:40

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığı karşı suçlar dolayısıyla hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen resmi ziyaret için gittiği, Roma Statüsü'ne taraf Macaristan'a sabah saatlerinde ulaştığı bildirildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi

NETANYAHU AYAK BASTI, ÜLKE UCM'DEN ÇEKİLDİ

Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Netanyahu Macaristan'a ayak bastı ülke UCM'den çekildi

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM'nin kararına karşılık ne demişti?
UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçlamış ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade etmişti.
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