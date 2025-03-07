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 | Berkay Alptekin

Ufukta gözüken 3. Dünya Savaşı ülkeleri yarışa soktu! Sessizce nükleer silah stokluyorlar

Dünya genelinde artan savaş gerilimi ülkeleri nükleer silahlanma yarışına soktu. Ufukta gözüken 3. Dünya Savaşı olasılığı sebebiyle 5 ülkenin sessizce nükleer silah stokladığı ileri sürüldü.

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Ufukta gözüken 3. Dünya Savaşı ülkeleri yarışa soktu! Sessizce nükleer silah stokluyorlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:27

Dünya genelinde artan gerilimlerden dolayı nükleer silahlanma yarışı yeniden alevlendi. Yayınlanan son raporlarda birçok ülkenin nükleer cephaneliğini sessizce genişlettiği ortaya çıktı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun (FAS) 2024 yılı için yayınladığı raporda Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin son 40 yılda nükleer savaş başlığı stoklarını 700’den fazla artırdığı belirtildi.

SÜPER GÜÇLERDEN NÜKLEER HAMLELER

Dünyanın süper güçleri olan ABD, Rusya ve Çin’in, nükleer silah üretimi ve testleriyle ilgili yeni hamleler yaptığına dair güçlü kanıtlar olduğu ileri sürüldü.

ABD hükümeti, geçtiğimiz ay gizli yeraltı tesislerinde nükleer deneme programlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Aynı zamanda Rusya ve Çin’in de nükleer tesislerinde yeni binalar inşa ettiği bildiriliyor.
FAS'ın tahminlerine göre, dünya genelinde 9 ülkeye yayılmış 12.121 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu stokların yüzde 88'i ABD ve Rusya tarafından kontrol ediliyor. Rusya'nın 5.580, ABD'nin ise 5.044 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan yaklaşık 1.500 savaş başlığı ise Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore'nin cephaneliklerinde yer alıyor.

BİNLERCESİ FIRLATILMAYA HAZIR DURUMDA

ABD ile Rusya arasında silah kontrolüne yönelik son kalan anlaşmalardan biri olan Yeni START Anlaşması kapsamında, tarafların nükleer cephaneliklerine dair bilgi paylaşması gerekiyordu. Ancak her iki ülke de 2024 itibarıyla bu yükümlülüğe uymamayı tercih etti.

FAS raporuna göre, dünyadaki 9.585 nükleer savaş başlığı, askeri cephaneliklerde fırlatılmaya hazır durumda. Bunların 3.900’ü aktif olarak füzelere bağlı veya bombardıman üslerinde bulunuyor. Buna ek olarak ABD’de 1.300’den fazla, Rusya’da ise 1.200 savaş başlığının emekliye ayrıldığı ancak henüz sökülmediği belirtiliyor.

BİLİM İNSANLARINDAN KÜRESEL FELAKET UYARISI

Bilim insanları, nükleer silahların yıkıcı etkisine dair de uyarılarda bulundu. Michigan Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, 100 nükleer savaş başlığının bile küresel bir felakete yol açabileceğini ortaya koydu. Profesör Joshua Pearce, böyle bir saldırının çevresel etkilerinin, saldırıyı düzenleyen ülke de dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne neden olacağını belirtti.

Geçmişte dünya genelinde yaklaşık 70.300 nükleer savaş başlığı bulunuyordu. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, silah kontrol anlaşmaları sayesinde bu sayı önemli ölçüde azalmıştı. Son yıllarda ise artan küresel gerilimler, nükleer silahlanmanın yeniden hız kazandığını gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu eğilimin büyük bir çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en güçlü nükleer silahı nedir?
Çar Bombası (Rusça: Царь-бомба); (Kod adı: Ivan veya Vanya), alfanümerik adlandırma ile AN602, hidrojen bombasının diğer bir adıdır. Dünya'da bugüne kadar patlatılmış en büyük ve en etkili nükleer bombadır. Sovyetler Birliği liderlerinden Nikita Kruşçev, 1961'de üretilmesini emretmiştir.
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