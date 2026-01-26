Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Uganda 19 yıl sonra Somali'den askerlerini çekiyor

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı orduya destek veren Uganda askerleri 19 yıl sonra ülkeden çekilme kararı aldı. Gelişmeyi Uganda Ordu Komutanı Kainerugaba duyurdu.

Uganda 19 yıl sonra Somali'den askerlerini çekiyor
Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ülkesinin Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında bulunduğu Somali'den yakında çekilebileceğini bildirdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu da olan Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ordu Komutanı Kainerugaba paylaşımında, "Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB'A KARŞI MÜCADELEYE DESTEK OLDU

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali’de görev yapıyor.

Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti.

Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba’nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

