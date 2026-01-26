Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Almanya'da 1 milyon euroluk ihbar alarmı! Sabotajcıların başına ödül kondu: Kimdir bu Volkan Grubu

Berlin'in güneybatısında 45 bin hane ve binlerce işletmeyi elektriksiz bırakan sabotajın faillerini bulmak için Almanya Federal Hükümeti 1 milyon euro ödül koydu. Eylemi üstlenen aşırı solcu "Volkan Grubu" üyelerinin yakalanması için başlatılan süreçte, bu rakamın ülke tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Almanya'da 1 milyon euroluk ihbar alarmı! Sabotajcıların başına ödül kondu: Kimdir bu Volkan Grubu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 17:58

, başkent ’de 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisine neden olan sabotajı gerçekleştirenleri bulmak için dikkat çekici bir adım attı. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Temsilciler Meclisi İçişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, elektrik kesintisine yol açan eylemi üstlenen ve 2011 yılından bu yana çok sayıda kundaklama gerçekleştiren Volkan Grubu üyelerinin başına 1 milyon euro ödül koyulduğunu belirtti. Spranger, "Federal Hükümet, kundaklama saldırısının çözülmesine yardımcı olacak bilgi için 1 milyon euro ödül teklif ediyor. Doğru federal hükümet bunu yaptı" dedi.
Iris Spranger, "Bu eşsiz bir olay. Federal hükümetin daha önce böyle bir durumda bu ölçekte bir uygulamaya gittiğini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da 1 milyon euroluk ihbar alarmı! Sabotajcıların başına ödül kondu: Kimdir bu Volkan Grubu

İKİ HAFTA ÖNCE İLK SİNYAL VERİLMİŞTİ

Federal İçişleri Bakanlığı’ndan iki hafta önce yapılan açıklamada, "Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin elektrik şebekesine yönelik saldırının faili aşırı solcu Volkan Grup üyelerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri verenler için önemli bir maddi ödülü destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKA SALDIRILAR İÇİN DE ÖDÜL AÇIKLANMIŞTI

Almanya’da terör saldırıları ve soygunlar başta olmak üzere suç içeren eylemleri gerçekleştirenlerin yakalanması için ihbarda bulunanlara ödül verilmesi uzun süredir yapılan bir uygulama olarak biliniyor. Berlin’de 2016 yılı Aralık ayında Noel pazarına saldırı düzenleyen Anis Amri’nin yakalanması için bilgi verenlere 100 bin euro, Dresden kentindeki Yeşil Kasa olarak bilinen mücevher soygunu faillerini ihbar edenler için 500 bin euro ödül açıklanmıştı.

Almanya'da 1 milyon euroluk ihbar alarmı! Sabotajcıların başına ödül kondu: Kimdir bu Volkan Grubu

NE OLMUŞTU?

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında 3 Ocak cumartesi günü Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonunun da etkilendiği bir yangın çıkmıştı. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 7 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar elektrik verilememişti. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş, Alman ordusu göreve davet edilmişti. Berlin’in önemli bir bölümünü karanlıkta bırakan ve 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisinin aşır solcu Volkan Grubun tarafından yapılan bir sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı.

