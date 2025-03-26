Uganda felaketi yaşıyor! Başkent sular altında kaldı: Ölüler var

İstanbul
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yağışların yol açtığı sel sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Doğu Afrika ülkesi Uganda felaketi yaşıyor. Ülkenin başkenti Kampala ve çevresinde birçok bölge sular altında kaldı.
Kampala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Öte yandan, yolların kapandığı ve çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi