Uganda'daki tanker kazası: Can kaybı 24 oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 04:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 04:19
Uganda'da yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
Uganda İletişim Bakanı Godfrey Kabbyanga, yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de Kampala-Bombo yolunda meydana gelen tanker kazasında ölü sayısının arttığını belirtti.
Hastanede tedavi altına alınanlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini belirten Kabbyanga, böylece ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini kaydetti.
Kampala-Bombo yolunda 22 Ekim'de bir tanker kontrolden çıkarak devrilmişti. Yakıt yüklü tankerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı