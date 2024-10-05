Uganda, ABD büyükelçisine rest çekti: Ya özür dilersin, ya da ülkeyi terk edersin

05 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:25

Uganda'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ABD Büyükelçisi William Popp'a Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye özür için 3 gün süre verdi. Uganda'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı, büyükelçinin diplomatik statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğunu belirterek halkına seslendi. Yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisi hakkında "ciddi bir çatışmaya gireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Uganda'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ABD Büyükelçisi William Popp'a, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye özür dilemesi için 3 gün verdi aksi takdirde ülkeyi terk etmesi için 3 gün süre verdi.

Uganda merkezli haber sitesi Nile Post'un haberine göre, Kainerugaba, büyükelçinin diplomatik statüsü ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Uganda'nın ABD ile bir sorunu olmadığını ancak son dönemde yetkililerin, ABD'nin ülkenin hükümetine karşı çalıştığına dair "çok sayıda kanıt" gördüğünü belirtti.

"CİDDİ BİR ÇATIŞMAYA GİRECEĞİZ"

Kainerugaba yaptığı açıklamada, "Değerli Ugandalılar, bu ulusun mensupları olarak, sevgili ve saygın başkanımıza saygısızlık yaptığı ve Uganda anayasasını baltaladığı için ülkemizdeki mevcut ABD büyükelçisi ile ciddi bir çatışmaya gireceğimizi duyurmak benim kutsal görevimdir. " ifadelerini kullandı.