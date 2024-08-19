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Ukrayna 12 gündür Kursk'ta yıkarak ilerliyor! Putin'i çıldırtacak yeni gelişme

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
19 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:19

Ukrayna, 12 gündür Kursk bölgesini elinde tutuyor ve ilerlemelerini sürdürüyor. Son olarak Ukrayna ordusu, 150 Rus askerini daha esir aldıklarını ve stratejik bir köprüyü daha yıktıklarını duyurdu. Rus lider Vladimir Putin'i küplere bindirecek görüntüler ortaya çıktı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 2 senedir şiddetli çatışmalarla devam ederken Kiev tarafı atağa geçti. Ukrayna'nın Rus toprakları olan Kursk'u 12 gündür elinde tutması, Ukrayna'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü savaşın ilk aşaması olarak değerlendiriliyor. 

150 RUS ASKERİ DAHA ESİR

Son olarak Ukrayna ordusu, yaklaşık 150 Rus askerinin daha esir alındığını açıkladı. Sumy şehrinin askeri yönetim başkanı Oleksii Drozdenko ise Rus askerlerinin esir alınması sırasında minimal kayıp verdiklerini söyledi ve ''Bizimle savaşmak istemiyorlar'' dedi. 

Ukrayna 12 gündür Kursk'ta yıkarak ilerliyor! Putin'i çıldırtacak yeni gelişme - 1. Resim

Ukrayna, Kursk bölgesindeki ilerlemelerini sürdürürken stratejik bir öneme sahip bir köprüyü daha imha ettiklerini duyurdu. Ukrayna ordusu, Zvannoe bölgesindeki Seym nehri üzerinde bulunan ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını bildirdi.

Ukrayna 12 gündür Kursk'ta yıkarak ilerliyor! Putin'i çıldırtacak yeni gelişme - 2. Resim

ZELENSKİY DURUMU FIRSATA ÇEVİRECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kursk'ta esir alınan Rus askerleri sayesinde yapılacak bir esir değişiminde 'fonunu' artırabileceğini düşünüyor. 

Ukrayna'nın şu anda Kursk'ta yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanı kontrol etmesiyle Zelenskiy, müttefiklerinin sağladığı silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bu sayede Rusya içlerinde daha etkili bir şekilde savaşabilmeyi amaçlıyor.

Ukrayna 12 gündür Kursk'ta yıkarak ilerliyor! Putin'i çıldırtacak yeni gelişme - 3. Resim

Zelensky, "Ortaklarımızın, Rus mevzilerini zayıflatmamızı engelleyen bariyerleri kaldırması çok önemli," dedi. "Askerlerimizin cesareti ve tugaylarımızın dayanıklılığı, ortaklarımızdan gelen temel kararların eksikliğini telafi ediyor."

Uzmanlar, Ukrayna'nın Kursk'u ele geçirmesiyle başarı elde ettiğini, Rusya'nın ise sınırlarını korumada başarısız olduğunu belirtti. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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