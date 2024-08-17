Ukrayna bir ilke imza attı! Stratejik Rus köprüsü havaya uçtu

17 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:53

Ukrayna’nın saldırıları sonrası Rusya’dan misilleme: Çok sayıda askeri kayıp!

Ukrayna’nın saldırıları sonrası Rusya’dan misilleme: Çok sayıda askeri kayıp!

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rus ordusunun ikmal yolunu hedef aldıklarını belirtti.

“KURSK İLK KEZ BATI YAPIMI ROKETLE VURULDU”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı, muhtemelen ABD’ye ait HIMARS çoklu roketatar sistemiyle vuruldu. Seim Nehri üzerindeki köprü saldırı sonucu yıkıldı, tahliye edilen sivillere yardım sağlayan gönüllüler öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK RUS ASKER ESİR ALINABİLİR

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rus topraklarına yönelik harekatın başlamasından bu yana 11 gün geçmesine rağmen Kursk bölgesinin bazı bölgelerinde 1 ila 3 kilometre arasında ilerlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla brifing veren Syrskyi, Ukrayna sınırına yaklaşık 11.5 kilometre uzaklıktaki Malaya Loknya bölgesinde çatışmalar olduğunu aktardı. Syrskyi çatışmalar sırasında birçok Rus askerin esir alınmasının beklendiğini ifade etti.

Ukrayna yönetimi, 6 Ağustos'tan bu yana bölgede bin 150 kilometrekarelik alanda 82 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtiyor.