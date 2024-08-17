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Ukrayna bir ilke imza attı! Stratejik Rus köprüsü havaya uçtu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:53

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü havaya uçurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kursk bölgesine ilk kez Batı yapımı roketatarla saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rus ordusunun ikmal yolunu hedef aldıklarını belirtti.

Ukrayna bir ilke imza attı! Stratejik Rus köprüsü havaya uçtu - 1. Resim

“KURSK İLK KEZ BATI YAPIMI ROKETLE VURULDU”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı, muhtemelen ABD’ye ait HIMARS çoklu roketatar sistemiyle vuruldu. Seim Nehri üzerindeki köprü saldırı sonucu yıkıldı, tahliye edilen sivillere yardım sağlayan gönüllüler öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna bir ilke imza attı! Stratejik Rus köprüsü havaya uçtu - 2. Resim

BİRÇOK RUS ASKER ESİR ALINABİLİR 

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rus topraklarına yönelik harekatın başlamasından bu yana 11 gün geçmesine rağmen Kursk bölgesinin bazı bölgelerinde 1 ila 3 kilometre arasında ilerlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla brifing veren Syrskyi, Ukrayna sınırına yaklaşık 11.5 kilometre uzaklıktaki Malaya Loknya bölgesinde çatışmalar olduğunu aktardı. Syrskyi çatışmalar sırasında birçok Rus askerin esir alınmasının beklendiğini ifade etti.

Ukrayna yönetimi, 6 Ağustos'tan bu yana bölgede bin 150 kilometrekarelik alanda 82 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtiyor.

Ukrayna bir ilke imza attı! Stratejik Rus köprüsü havaya uçtu - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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