Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığı bırakmak için şartını açıkladı

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için gerekirse görevden ayrılabileceğini ancak ABD'ye, Trump'ın iddia ettiği kadar büyük bir borçlarının bulunmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde barışın sağlanması için gerekmesi halinde görevinden ayrılabileceğini ifade etti. Ancak, ABD’ye yönelik herhangi bir büyük borçlarının olduğu iddialarını reddetti. Zelenskiy ülkesinin NATO'ya girmesi halinde görevini bırakacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de düzenlenen "Ukrayna. 2025 Yılı" forumunda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması veya Ukrayna’nın NATO üyesi olması karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu. "Ukrayna'ya barış getirecekse görevinizden ayrılır mısınız?" sorusuna verdiği cevapta Zelenskiy, "Evet. Eğer bu Ukrayna'ya barış getirecekse ve gerçekten görevimden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım. Diğer bir seçenek olarak, bunu NATO üyeliğiyle takas edebiliriz. Böyle bir koşul ortaya çıkarsa, derhal" ifadelerini kullandı.

Yıllarca iktidarda kalmayı planlamadığını ifade eden Zelenskiy, "20 yıl sonrasına değil, bugünün güvenliğine odaklandım" dedi.

"HİÇBİR ÜLKEYE BORÇLU DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın ABD’ye yüklü miktarda borcu olduğu yönündeki ifadelerine de yanıt veren Zelenskiy, "Biz hiçbir ülkeye borçlu değiliz, hele ki Trump’ın iddia ettiği miktarda asla. Ukrayna, uluslararası yardımları, halkının güvenliği ve egemenliği için aldı ve bu destek karşılıksız bir dayanışmanın sonucudur" şeklinde konuştu.