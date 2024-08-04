Ukrayna için dönüm noktası: ABD yapımı F-16'lar Kiev'de

04 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:32

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldıklarını açıkladı. Zelenskiy, pilotların ülkü içindeki operasyonlarda F-16'ları kullanmaya başladıklarını da söyledi.

''F-16'LAR UKRAYNA'DA''

ABD yapımı F-16'lar, Rusya'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla süre geçtikten sonra Ukrayna'ya ulaştı. Ukraynalı lider, Rus güçlerini geri püskürtmeye yardımcı olacağını umduğu uçakları göstererek, şunları söyledi:

"Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum.''

"Ukrayna'da sahip olduğumuz F-16 sayısı ve eğitilmiş pilot sayısı yeterli değil.''

UKRAYNA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Jetlerin gelişi Ukrayna için aylarca süren bekleyişin ardından bir dönüm noktası olsa da kaç tane temin edildiği ya da hava savunmasını güçlendirmede ve savaş alanında ne kadar etkili olacakları belirsizliğini koruyor.

RUSYA: F-16'LAR SAVAŞI TIRMANDIRIR

Öte yandan ABD'nin transfere yeşil ışık yakmasının ardından Rus Büyükelçi Vladimir Barbin, Ukrayna'ya 19 adet F-16 uçağı bağışlamasının savaşın tırmanmasına yol açacağını iddia etti.