TGRT Haber
23°
Ukrayna ile İngiltere '100 yıllık ortaklık' anlaşmasına vardı: "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin ülkesine verdiği destekten ötürü İngiltere Kralı 3. Charles ve ailesine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile teşekkür etti. Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna'nın İngiltere ile "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladığını belirtti.

AA
18.09.2025
18.09.2025
Devlet Başkanı Volodimir , sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine verdiği desteklerden dolayı Kralı 3. ve ailesine teşekkür etti.

Ukrayna'nın, insanların hayatını ve değerleri korumak için mücadele verdiğini kaydeden Zelenskiy, bu mücadelede ABD ve Avrupalı müttefiklerin desteğininden yararlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa kıtasında kalıcı barışın sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirterek birçok alanda özgürlüğü savunma konusunda İngiltere'nin liderlik gösterdiğini kaydetti.

"İTTİFAKIMIZ GÜCÜMÜZÜ İKİYE KATLIYOR"

Ukrayna ve İngiltere arasında daha önce "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının imzalandığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunun 17 Eylül'de bu anlaşmanın onaylanması için bir yasayı kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu yasayı imzaladığını kaydeden Zelenskiy, "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İngiltere arasında savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki iş birliğini güçlendirecek olan ve "100 Yıllık Ortaklık" olarak adlandırılan anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından 16 Ocak'ta Kiev'de imzalanmıştı.

