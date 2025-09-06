Zelenskiy, Putin'in davetini ağır sözlerle geri çevirdi! Kiev'i işaret etti

ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin'in Moskova davetini değerlendirdi.

Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddeden Zelenskiy, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Putin'in savaşı bitirmeye niyeti olmadığını ifade ederek, taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunduğunu ve süreci geciktirmeye çalıştığını savundu.

"ŞİMDİ DE ABD İLE OYNUYOR"

Zelenskiy, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor." diye konuştu.

Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.