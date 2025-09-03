Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşılık verdi. Rus lider Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Fakat Rus lider bir şartı olduğunu iletti.

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...
03.09.2025
03.09.2025
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 18:09

ABD Başkanı Donald , dün akşam yaptığı açıklamalar sırasında Devlet Başkanı Vladimir ile Devlet Başkanı Volodimir 'e mesaj verdi. Trump, "Bir toplantı duyurusu yapılmazsa ne olacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

''ZELENSKİY MOSKOVA'YA GELSİN''

Trump'ın bu açıklamasının ardından Rus lider Vladimir Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, benden mümkünse Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmamı istedi" ifadelerini kullanarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Fakat Putin, Zelenskiy ile görüşmesini Moskova'da yapabileceğini ifade etti.

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...

''NATO'YA KARŞIYIZ, AB ÜYELİĞİNE DEĞİL''

Putin, "Ukrayna'nın 'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" dedi.

Açıklamaları sırasında Batılı devletleri hedef alan Rus lider, "Batı, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı ettiği için Ukrayna'daki trajediden sorumludur.'' ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...

''BARIŞÇIL ÇÖZÜM MÜMKÜN AKSİ TAKDİRDE...''

Trump'ın çağrısı hakkında da konuşan Putin, "Mevcut ABD yönetiminin çağrısı göz önüne alındığında barışçıl bir çözüm mümkün olabilir, aksi takdirde çatışma askeri yolla çözülmek zorunda kalacak" dedi.

Ukrayna’nın büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirebilecek kapasitede olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor ve savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde bu kritik bir eşik" ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...

ABD LİDERİ TRUMP NE DEMİŞTİ?

Basın toplantısı sırasında Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenski ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Rus lider Putin'den Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşme şartı: Hazırım ama...

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum." demişti.

