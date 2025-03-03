Ukrayna lideri Zelenskiy ile kavganın ardından Trump'tan sürpriz açıklama: Her şeyi anlatacağım

ABD Başkanı Donad Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kameralar önünde kavga etmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulunacağına dair bir paylaşımda bulundu. Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da yaptığı paylaşımda 'yarın geceyi' işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukraynalı lider Volodimir Zelenskiy'nin dünya gündemine bomba gibi düşen kavgasının etkileri sürüyor. Zelenskiy'e kavganın ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kucak açarken Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. AB ülkeleri ile ABD arasında Ukrayna krizi endişesi baş gösterirken Trump ''Her şeyi açıklayacağım'' çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

''HER ŞEYİ OLDUĞU GİBİ ANLATACAĞIM''

Kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da açıklamalarda bulunan Trump, hiçbir zaman Ukrayna toprağını, Rusya'ya sunmadığını iddia etti. Paylaşımlarıyla yarın geceyi işaret eden Trump, şunları yazdı:

"Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın."



Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadelerini kullandı.