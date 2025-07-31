Ukrayna lideri Zelenskiy ile Rus lider Putin görüşecek mi? Yetkili isimden açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin barış görüşmelerini sürdürmeye hazır, ancak ciddi hazırlıklar yapılmadan üst düzey yetkililerin görüşmesine ilişkin konuşmak için henüz çok erken. Böyle toplantılar için ciddi bir çalışma gerekir" ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ''

Verşinin ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış sağlanması için üstlendiği arabuluculuk rolüne de değinerek, "Rusya, Türk tarafının barış müzakerelerinin düzenlenmesine yönelik çabalarını da memnuniyetle karşılıyor" dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin en son düzenlenen 3’üncü turu ise 23 Temmuz’da İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, taraflar asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı. İstanbul aynı zamanda önceki 2 barış müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı.