28°
 Berrak Arıcan

Ukrayna lideri Zelenskiy istedi: AB Komisyonu Başkanı da görüşmede olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın ABD’de ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağını açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy istedi: AB Komisyonu Başkanı da görüşmede olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
15:10

(AB) Komisyonu Başkanı , Devlet Başkanı ’nin yarın gerçekleştireceği ziyaretine eşlik edeceğini açıkladı. Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Zelenskiy’i Brüksel’de ağırlayacağım. Birlikte Gönüllüler Koalisyonunun görüntülü konferansına katılacağız. Ukrayna Devlet Başkanı’nın isteği doğrultusunda yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy istedi: AB Komisyonu Başkanı da görüşmede olacak

30'DAN FAZLA ÜLKE KATILACAK

’nda Ukrayna’yı destekleyen 30’dan fazla Avrupa ülkesinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, ilerleyen saatlerde görüntülü görüşme gerçekleştirecek. Koalisyon, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği toplantı öncesinde de bir araya gelmiş, savaşta sağlanacak ateşkes ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin başlıklara değinmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy istedi: AB Komisyonu Başkanı da görüşmede olacak

ZELENSKİY ABD YOLCUSU

Trump-Putin görüşmesi sonrasında ABD Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zelenskiy, görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine değinerek, şunları söylemişti:

"Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington’da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim"

ETİKETLER
#avrupa birliği
#vladimir zelenskiy
#ursula von der leyen
#rusya-ukrayna savaşı
#Abd
#Donald Trump
#Ukrayna
#Dünya
