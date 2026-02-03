Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran rejimini tüm dünyaya savaş ve şiddeti yaymaya çalışmakla suçladı. İran yapımı dronların Ukrayna topraklarındaki saldırılarda kullanmasına da tepki gösteren Zelenskiy, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiklerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 07:01

Devlet Başkanı Vladimir , sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda ile devam eden başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ülkenin farklı bölgelerindeki altyapı ve enerji tesislerinin Rusya saldırılarında hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Ancak bölgeler arası bağlantıyı sürdürüyor ve ulaşım hatlarımızı işler halde tutuyoruz" dedi. Buna rağmen gün boyunca altyapıyı hedef alan füze saldırıları veya Shahed dronu saldırıları yapılmadığını belirten Zelenskiy, "Bu gelişme önemlidir ve ’nin durumu gerçekten değiştirme motivasyonuna sahip olduğunda, durumun değişebileceğini göstermektedir" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

ABD’YE DİYALOĞU TEŞVİK ÇAĞRISI

Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar konusunda ABD ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Anlaşılması gereken konular var; üzerinde daha fazla çalışılması gereken konular var. Güvenlik garantileri konusunda hazırız. Ukrayna'nın toparlanması ve daha fazla gelişmesi konusunda hükümet yetkilileri ve ekiplerimiz aktif olarak çalışıyor" dedi.

Bu süre zarfında ABD’nin Rusya ile iletişimde kalarak diyaloğu teşvik etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Zelenskiy, "Böylece Rus saldırıları ve Rus terörü elde edilebilecek sonuçları sekteye uğratamaz" diye konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

"SAVAŞI RUSYA BIRAKMALI"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Ursula'ya mevcut durumu aktardım. 'nden Ukrayna'ya jeneratörler de dahil olmak üzere yeni bir enerji destek paketi sağlanacak. Bunun için kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Bu yaptırımlar sadece cezai nitelikte değil, aynı zamanda Rusya'nın savaşma kabiliyetini de sınırlayabilecek nitelikte. Diplomasinin işe yaraması için elimizden geleni yapıyoruz, ancak savaşı bırakması gereken Rusya'dır" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

İRAN’A DRON TEPKİSİ

’daki protesto gösterileri ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın özgürlüğe değer veren ve bunun için gerçekten mücadele etmeye hazır olan halkları desteklediğini söyledi. Tüm dünyanın İran rejiminin bölgeye ve dünyaya savaş ile şiddeti yaymaya çalıştığını gördüğünü iddia eden Zelenski, "Ukrayna, şehirlerimizi, köylerimizi ve halkımızı vuran binlerce Shaded dronundan birini bile unutmayacak" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

"DEVRİM MUHAFIZLARI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİK"

Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararını pratikte kabul ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa’daki prosedürler şu anda devam ediyor. Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" şeklinde konuştu.

Dünyadaki tüm teröristlerin aynı muameleyi ve kınamayı hak ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Hiçbiri galip gelmemelidir. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) 30 Ocak tarihinde terör örgütü olarak tanımlanan oluşumlar listesine dahil edildiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran'ın "Vururuz" tehdidine Trump'tan cevap: Kötü şeyler olacak
ETİKETLER
#avrupa birliği
#ukrayna
#rusya
#abd
#iran
#savaş
#zelenskiy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.