Ukrayna lideri Zelenskiy'den Devrim Muhafızları kararı: Terör örgütü ilan ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ülkenin farklı bölgelerindeki altyapı ve enerji tesislerinin Rusya saldırılarında hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Ancak bölgeler arası bağlantıyı sürdürüyor ve ulaşım hatlarımızı işler halde tutuyoruz" dedi. Buna rağmen gün boyunca altyapıyı hedef alan füze saldırıları veya Shahed dronu saldırıları yapılmadığını belirten Zelenskiy, "Bu gelişme önemlidir ve ABD’nin durumu gerçekten değiştirme motivasyonuna sahip olduğunda, durumun değişebileceğini göstermektedir" dedi.

ABD’YE DİYALOĞU TEŞVİK ÇAĞRISI

Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar konusunda ABD ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Anlaşılması gereken konular var; üzerinde daha fazla çalışılması gereken konular var. Güvenlik garantileri konusunda hazırız. Ukrayna'nın toparlanması ve daha fazla gelişmesi konusunda hükümet yetkilileri ve ekiplerimiz aktif olarak çalışıyor" dedi.

Bu süre zarfında ABD’nin Rusya ile iletişimde kalarak diyaloğu teşvik etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Zelenskiy, "Böylece Rus saldırıları ve Rus terörü elde edilebilecek sonuçları sekteye uğratamaz" diye konuştu.

"SAVAŞI RUSYA BIRAKMALI"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Ursula'ya mevcut durumu aktardım. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya jeneratörler de dahil olmak üzere yeni bir enerji destek paketi sağlanacak. Bunun için kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Zelenskiy, "Bu yaptırımlar sadece cezai nitelikte değil, aynı zamanda Rusya'nın savaşma kabiliyetini de sınırlayabilecek nitelikte. Diplomasinin işe yaraması için elimizden geleni yapıyoruz, ancak savaşı bırakması gereken Rusya'dır" dedi.

İRAN’A DRON TEPKİSİ

İran’daki protesto gösterileri ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın özgürlüğe değer veren ve bunun için gerçekten mücadele etmeye hazır olan halkları desteklediğini söyledi. Tüm dünyanın İran rejiminin bölgeye ve dünyaya savaş ile şiddeti yaymaya çalıştığını gördüğünü iddia eden Zelenski, "Ukrayna, şehirlerimizi, köylerimizi ve halkımızı vuran binlerce Shaded dronundan birini bile unutmayacak" dedi.

"DEVRİM MUHAFIZLARI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİK"

Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararını pratikte kabul ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa’daki prosedürler şu anda devam ediyor. Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" şeklinde konuştu.

Dünyadaki tüm teröristlerin aynı muameleyi ve kınamayı hak ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Hiçbiri galip gelmemelidir. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) 30 Ocak tarihinde terör örgütü olarak tanımlanan oluşumlar listesine dahil edildiği bildirildi.