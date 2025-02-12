Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e 'toprak takası' teklifi: Kremlin'den jet cevap geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle 2022 yılının şubat ayında başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ''24 saatte savaşı bitirebilirim'' sözleriyle 'barış' yeniden gündeme gelince Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rus lider Putin'e teklifini yaptı.

'TOPRAK TAKASI' TEKLİFİ

Guardian gazetesinin haberine göre Zelenskiy, 'toprak takası' teklifinde bulundu. Zelenskiy, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN JET CEVAP

Zelenskiy'e cevap Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi. Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak" dedi.

Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek" dedi.