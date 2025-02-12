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 | Berrak Arican

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e 'toprak takası' teklifi: Kremlin'den jet cevap geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşın son bulması için 'toprak takası' teklifinde bulundu. Zelenskiy, Rus toprağı olan Kursk'un bazı kısımlarını geri verebileceğini belirtti.

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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e 'toprak takası' teklifi: Kremlin'den jet cevap geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle 2022 yılının şubat ayında başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ''24 saatte savaşı bitirebilirim'' sözleriyle 'barış' yeniden gündeme gelince Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rus lider Putin'e teklifini yaptı.

'TOPRAK TAKASI' TEKLİFİ

Guardian gazetesinin haberine göre Zelenskiy, 'toprak takası' teklifinde bulundu. Zelenskiy, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN JET CEVAP

Zelenskiy'e cevap Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi. Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak" dedi.
Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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