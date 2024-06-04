Ukrayna Rus topraklarında S-300 imha etti! ABD silah kullanımını bir kez daha sınırladı

04 Haziran 2024 12:33 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:46

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

Putin için 'kişisel bir alkış!' Zelenskiy uyardı, Biden dinlemedi, Ukrayna için kötü haber geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetleri olan silahları Rus topraklarında kullanılmasının desteklenmediğini fakat mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri kullanabileceklerini söyledi.

Rus güçlerinin, Harkov çevresinde hareketliliğinin devam ettiğini ve kısa menzilli silah sistemlerinin buralarda faydalı olabileceğini belirten Singh, "Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA: RUS TOPRAKLARINDA BATI SİLAHIYLA S-300 VURDUK

Ukrayna, ABD ve Almanya'nın sağladığı silah ve mühimmatların Rus topraklarında kullanılmasına izin verilmesinin ardından S-300 füze sistemini Batılı ülkelerin silahlarıyla imha ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, dün Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Batı silahlarını kullanarak Rus toprağındaki S-300'ü vurduklarını iddia etti.

Vereşçuk, gönderisinde "Çok güzel yanıyor. Bu bir Rus S-300'ü. Rus topraklarında. Batı silahlarının düşman topraklarında kullanılmasına izin verildikten günler sonra gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Yanan bir S-300'ün fotoğrafını paylaşan Vereşçuk, saldırının hangi silahlarla nereye düzenlendiğine dair bilgi vermedi.

Amerikan medya kuruluşu CNN, silahın ABD üretimi bir füze olup olmadığının henüz doğrulanamadığını aktardı.

ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH İZNİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği iddia edilmişti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden’ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için bu izni verdiğini belirterek, “Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi" demişti.

ALMANYA DA SİLAH KULLANIM İZNİ VERDİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Sözcü Hebestreit, Ukraynalıların toprakları ve özgürlükleri için savaştığını, dünyanın birçok ülkesinin askeri teçhizatla Ukrayna’yı desteklediğini vurgulamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Söz konusu olan, Ukrayna topraklarının kurtarılmasıdır ve biz, tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak bu amaçla kullanılması konusunda Ukrayna ile mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle birlikte ve Ukrayna hükümetiyle diyalog içinde desteğimizi sürekli olarak savaşın gidişatına göre uyumlu hale getiriyoruz.''

''Son haftalarda Rusya, başta Harkov olmak üzere sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar gerçekleştirdi. Hep birlikte Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere verilen tüm silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir.''

Böylece Alman hükümeti, Alman silah ve mühimmatların Ukrayna topraklarının savunulması amacıyla Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiş olmuştu.