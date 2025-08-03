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 | Berrak Arıcan

Ukrayna Rus topraklarını hedef aldı! Rusya '96 İHA düşürdük' dedi

Ukrayna, onlarca insansız hava aracıyla (İHA) Rus topraklarına saldırı için harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı ise 96 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

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Ukrayna Rus topraklarını hedef aldı! Rusya '96 İHA düşürdük' dedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 15:37

Rusya Savunma Bakanlığı, ’nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediğini açıkladı. Dün yerel saatle 23.30'dan bugün 08.10'a kadar toplam 96 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bu İHA’ların Voronej, Belgorod, Bryansk, Leningrad, Kursk, Nijniy Novgorod, Krasnodar bölgeleri ile Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Ukrayna Rus topraklarını hedef aldı! Rusya '96 İHA düşürdük' dedi

4 KİŞİ YARALANDI

'daki Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25'ten fazla İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını kaydeden Gusev, "Bunlardan 3'ü ağır yaralı, tedavileri sürüyor." ifadesini kullandı.

Gusev, saldırıda bazı yerlerde oluştuğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu aktardı.

St. Petersburg kentindeki Pulkovo 'nda uçakların iniş ve kalkışlarına bir süreliğine kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

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#hasar
#havalimanı
#iha saldırısı
#Rusya
#Ukrayna
#Voronej
#St. Petersburg
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