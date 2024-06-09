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Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk: Su-57 parçalarına ayrıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
09 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:36
Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk: Su-57 parçalarına ayrıldı

Ukrayna ve Rusya savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna İstihbaratı, savaşta ilk kez bir Su-57 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 2 yılı aşkın süredir devam ederken şiddetli çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın ataklarına karşı Ukrayna savunması direnmeye devam ediyor. Son olarak savaşta bir ilk yaşandı.

UKRAYNA: RUSYA'YA AİT SU-57'İ VURDUK

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirildi.  Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk: Su-57 parçalarına ayrıldı - 1. Resim

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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