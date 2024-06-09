Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk: Su-57 parçalarına ayrıldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
09 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:36
Ukrayna ve Rusya savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna İstihbaratı, savaşta ilk kez bir Su-57 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 2 yılı aşkın süredir devam ederken şiddetli çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın ataklarına karşı Ukrayna savunması direnmeye devam ediyor. Son olarak savaşta bir ilk yaşandı.
UKRAYNA: RUSYA'YA AİT SU-57'İ VURDUK
Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.
Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri