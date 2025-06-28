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 | Berrak Arıcan

Ukrayna, Rusya'nın Su-34 savaş uçaklarını imha etti! Bölge yangın yerine döndü

Ukrayna dün gece Marinovka üssünde Rusya'nın Su-34 savaş uçaklarını hedef aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, iki savaş jetinin imha edildiğini duyurdu.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 09:22

Rusya ve Ukrayna Savaşı, müzakere planlarının gölgesinde şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Ukrayna dün gece Rusya'nın savaş jetlerini hedef aldı ve Rus topraklarına insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi.

Ukrayna, Rusya'nın Su-34 savaş uçaklarını imha etti! Bölge yangın yerine döndü

2 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Volgograd Oblastı'ndaki Marinovka havaalanında dört Su-34 savaş uçağını vurduğunu duyurdu. Savaş jetlerinden ikisinin imha olduğunu, ikisinin ise hasar aldığını bildirdi.

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Kievli bir askeri yetkili, Rusya'nın bu savaş jetlerini Ukrayna'yı bombalamak, güdümlü hava bombaları atmak için kullandığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, üssün vurulmasının ardından teknik ve operasyonel biriminde yangın çıktığını duyurdu. Operasyonun SBU güvenlik servisi ve ordunun diğer servisleriyle birlikte özel operasyonlar şubesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ukrayna, Rusya'nın Su-34 savaş uçaklarını imha etti! Bölge yangın yerine döndü


İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Volgograd valisi Andrei Bocharov, dün yaptığı açıklamada Marinovka'nın bulunduğu Kalanchyovsky bölgesini Ukrayna insansız hava araçlarının hedef aldığı üç bölge arasında saydı ve bölgedeki Don Nehri üzerindeki köprüde trafiğin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

RUSYA DA UKRAYNA'YI VURDU

Öte yandan Rusya da Ukrayna'ya saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Rus güçlerinin Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda en az iki kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı.
Saldırı sonrası binada çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kalan beş kişi kurtarıldı.

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ETİKETLER
#ukrayna
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#Ukrayna Hava Savunması
#Volgograd
#Dünya
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