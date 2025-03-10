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 | Berrak Arican

Ukrayna sorununun ardından Rusya ve İngiltere arasında 'casus' krizi: Ülkeden ayrılmak zorundalar

Rusya ve İngiltere arasında Ukrayna krizinin ardından casusluk krizi çıktı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki İngiliz diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle sınır dışı etme kararı alındığını bildirdi.

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Ukrayna sorununun ardından Rusya ve İngiltere arasında 'casus' krizi: Ülkeden ayrılmak zorundalar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:00

Rusya’nın başkenti Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde casusluğa ilişkin kanıtlar bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki İngiliz diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle sınır dışı etme kararı alındığını bildirdi. FSB, Moskova'daki büyükelçiliğin ikinci Sekreteri Alkesh Odedra ile büyükelçiliğin siyasi departmanının birinci sekreteri Tabassum Rashid'in eşi Michael Skinner’ın, "kendileri hakkında yanlış bilgi verdikleri ve İngiltere istihbaratı ile gizli faaliyetler gerçekleştirdiklerine" dair kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan akreditasyonlarının iptal edildiğini bildirdi.

RUSYA'DAN AYRILMAK ZORUNDALAR

Açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi'nin karşı istihbarat operasyonları, Birleşik Krallık'ın Moskova'daki büyükelçiliği maskesi altında bildirilmeyen istihbarat varlığını ortaya çıkardı. Odedra ve Skinner ülkemize giriş izni alırken kasıtlı olarak yanlış bilgi vermiştir, bu da Rusya yasalarını ihlal etmelerine neden olmuştur. FSB, ayrıca her iki diplomatın da Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit eden istihbarat ve bozucu faaliyetlere dair kanıtlar bulmuştur. Bu temele dayanarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı, diğer ilgili ajanslarla koordineli olarak, Odedra ve Skinner’ın akreditasyonlarının iptal edilmesine karar verdi. İkisi de iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmak zorundadır" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya ve İngiltere arasındaki Ukrayna krizi nedir?
İngiliz Başbakan Keir Starmer, ateşkesin sağlam bir şekilde uygulanması durumunda Fransa ile birlikte “barış gücü” oluşturmak için kara birlikleri ve hava kuvvetleri göndermeye hazır olduklarını dile getirdi.
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