Dünya
 Berkay Alptekin

Ukrayna yürekleri ağza getirdi! Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne İHA'lı saldırı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) bağlı eğitim merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yürekleri ağza getiren saldırı sonrası Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Tüm istasyon sistemleri normal şekilde çalışmaktadır" bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:08

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ordusunun santralin eğitim merkezine yönelik gerçekleştirdiği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırıda personel arasında can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, reaktör odasındaki işletme personelinin eğitimi için kullanılan tam ölçekli ve eşsiz bir simülatörün bulunduğu 'G' Binası'na saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, santralin bulunduğu alanda ve çevresindeki bölgede seviyesinin standartlara uygun olduğu kaydedilerek, "Tüm istasyon sistemleri normal şekilde çalışmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

"ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARINI İHLAL EDİYOR"

Ukrayna tarafının "uluslararası güvenlik standartlarını ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, "Eğitim merkezine yönelik bu kışkırtıcı saldırı, personeli korkutmayı ve durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan son derece tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırı sonucu ortaya çıkan hasar ile ilgili bilgilerin netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü, santralin çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

