Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Ukrayna'da ilk kez Mirage 2000 savaş uçağı düştü!

Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği 'Mirage 2000' tipi savaş uçağı görev sırasında arızalandı ve düştü. Pilot, fırlatma yoluyla güvenli şekilde uçaktan atlayarak kurtuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:53

ordusundan yapılan açıklamada, 'nın 'ya karşı mücadelesinde ülkeye verdiği "Mirage 2000" tipi bir savaş uçağının dün görev sırasında ekipman arızası nedeniyle düştüğü ifade edildi. Açıklamada, "Ekipman arızası meydana geldi ve pilot bunu uçuş kontrolörüne bildirdi.

Pilot, kriz durumlarında beklendiği gibi yetkin bir şekilde hareket etti ve başarılı bir şekilde fırlatma işlemini gerçekleştirdi. ekibi pilotu stabil durumda buldu. Yerde can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da ilk kez Mirage 2000 savaş uçağı düştü!

İLK MİRAGE UÇAĞI KAYBI

Ukrayna medyası, olayın Volyn bölgesinde meydana geldiğini aktardı. Bu, Ukrayna ordusunun ilk Mirage uçağı kaybı oldu.
Ukrayna ordusu, Fransa'da Mirage uçaklarının ilk partisinin Şubat ayında geldiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde üçüncü tur! Heyetler İstanbul'da
Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye yaklaştıkça İsrail titriyor! Netanyahu eleştirilerin hedefinde
ETİKETLER
#fransa
#kurtarma
#savaş uçağı
#Rusya
#Ukrayna
#Mirage 2000
#Ekipman Arızası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.