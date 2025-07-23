Eurofighter Typhoon için tam kapsamlı anlaşma imzalandı! MSB kaynaklarından açıklama geldi

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. IDEF 2025'e ilişkin konuşan MSB kaynakları, yerli ve millî savunma sanayinin ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtılmaya devam edildiğini aktardı.

IDEF 2025'TE KRİTİK TEMASLAR KURULDU

Deniz, hava ve kara sistemleri, askeri teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi 1.100’ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürünün sergilendiğini bildiren MSB kaynakları, fuar kapsamında başka ülkeler ile savunma sanayii, askerî eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

EUROFIGHTER TYPHOON İÇİN İMZALAR ATILDI

MSB kaynakları, Bakan Güler'in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptınının imzaladığını aktardı.

EUROFIGHTER İÇİN ALMANYA'DAN ONAY ÇIKTI!

Öte yandan Alman basınından Spiegel'in aktardığına göre; Almanya federal hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin teslimatı için yeşil ışık yaktı. Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebi olumlu karşılandı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Eurofighter teslimatına ilişkin yaptığı açıklamada, tedarik sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini söylemişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere’nin yaklaşımının oldukça yapıcı olduğunu ifade etmişti.

EUROFIGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Avrupa havacılık endüstrisinin gururu Eurofighter Typhoon... Çift motorlu ve süpersonik hızlara ulaşabilen Eurofighter Typhoon, ilk olarak hava üstünlüğü sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da, günümüzde hava-yer taarruzları ve keşif gibi çeşitli görevlerde de kullanılıyor. Modern savaş uçağı teknolojisinin en ileri örneklerinden biri haline gelen Eurofighter Typhoon'un özellikleri oldukça dikkat çekiyor.

EUROFİGHTER TYPHOON'UN TEMEL ÖZELLİKLERİ