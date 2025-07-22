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 | Murat Makas

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN nefes kesti! ROKETSAN 6 yeni silahını tanıttı

Türkiye'nin savunma kalkanı yerli askeri silahlar IDEF 2025'te görücüye çıktı. ROKETSAN'ın geliştirdiği füzeler fuarda dikkat çekiyor. ROKETSAN ilk kez sergilediği sistemleri tanıtırken balistik füze Tayfun damga vurdu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 18:59

Türk savunmasının yerli askeri teknolojilerinin sergilendiği 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek. IDEF 2025'e TCG Anadolu, Gökbey, Bayraktar Kızılelma gibi projeler damga vururken göklerin yeni hakimi gelenleri heyecanlandırdı.

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN nefes kesti! ROKETSAN 6 yeni silahını tanıttı

ROKETSAN ÜRÜNLERİNİ TANITIYOR

Fuarda Türkiye’nin menzilini artıracağı belirtilen üretimi Tayfun balistik füzesinin Tayfun Blok-4’ü tanıtıldı. Ayrıca Gökbora, Akata, Tayfun Block-4, İHA-300, EREN ve ŞİMŞEK-2'nin tanıtımları yapılıyor.

HİPERSONİK TAYFUN BLOK 4 FÜZESİ

Tayfun blok 4 hipersonik füzesinin patlayıcı yük kapasitesi artırılmış bir füze olarak görücüye çıktı. Türkiye'nin en caydırıcı etkiye sahip mühimmatlarından bir tanesi olacak.

Roketsan’ın IDEF’25’te ilk kez sergilediği sistemler ve özellikleri şöyle sıralanıyor:

•AKATA Kapsüllü ATMACA: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılacak versiyonu olan AKATA ile Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini kazanacak. Üstün teknoloji ile donatılan AKATA, 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı ile Mavi Vatan savunmasına güç katacak.

•GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze: GÖKBORA ise insanlı ve insansız savaş uçağı platformanlarında düşman hedeflere karşı bitirici bir rol alacak. GÖKBORA üstün güdüm yeteneği ve 100 deniz milini aşan menzili ile havadan gelecek her türlü tehdide cevap verebilecek yetenekte bir sistem olarak hava kuvvetlerinin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN nefes kesti! ROKETSAN 6 yeni silahını tanıttı

•TAYFUN BLOK-4 Hipersonik Füze: Türkiye’nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN Füzesi’nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu da IDEF’25’te ilk kez sergileniyor. TAYFUN BLOK-4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılıyor. 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak TAYFUN’un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek.

•EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat: SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN nefes kesti! ROKETSAN 6 yeni silahını tanıttı

•300 ER: Jet ve SİHA platformlarına entegre edilerek bırakma irtifa ve hızına göre 500 km’nin üzerinde menzili ile stratejik hedefleri, atıcı platformun düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden, kısa sürede etki altına alabilen, havadan atılan balistik bir füze sistemidir. 300 ER, hedef tiplerine göre çeşitlendirilebilir güdüm yöntemlerine ve harp başlıklarına sahip olacaktır. Katı yakıtlı itki sistemi sayesinde hedefleri kısa zamanda, yüksek süratle ve yüksek hassasiyetle etki altına alabilecektir.

•ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı: ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Aracı’nın ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planlayan Roketsan, 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700+ kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı ile de Türkiye’yi uzay liginde daha da yükseklere taşımayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#Roketsan
#balistik füze
#savunma sanayisi
#Tayfun füzesi
#Idef 2025
#Akata
#Gökbora
#Savunma Teknolojileri
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