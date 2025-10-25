Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin hayatını kaybetti.

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü
IHA
25.10.2025
25.10.2025
23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin baba acısıyla sarsıldı.

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin hayatını kaybetti.

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Abdullah Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek töreniyle toprağa verilecek.

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

TAZİYE MESAJLARI

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi kıymetli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin'in babası, Milletvekilimiz Cem Şahin'in muhterem dedesi, İl Kültür Müdürümüz İbrahim Şahin'in babası, Abdullah Şahin amcamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Şahin ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını ali eylesin."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise, "Önceki dönem TBMM Başkanlarımızdan Mehmet Ali Şahin’in vefat eden babasına Allah’tan rahmet, Değerli Meclis Başkanımız Şahin başta olmak üzere ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı Cennet, makamı âlî olsun, inşallah." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti
