Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin baba acısıyla sarsıldı.

Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin hayatını kaybetti.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Abdullah Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJLARI

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi kıymetli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin'in babası, AK Parti Milletvekilimiz Cem Şahin'in muhterem dedesi, İl Kültür Müdürümüz İbrahim Şahin'in babası, Abdullah Şahin amcamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Şahin ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını ali eylesin."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise, "Önceki dönem TBMM Başkanlarımızdan Mehmet Ali Şahin’in vefat eden babasına Allah’tan rahmet, Değerli Meclis Başkanımız Şahin başta olmak üzere ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı Cennet, makamı âlî olsun, inşallah." ifadelerini kullandı.