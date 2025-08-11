Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

Bakan Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.