TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek 80 yaşında hayatını kaybetti. 1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Aynı zamanda kardeşi Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmenliğini yaptığı biliniyor.

Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti
Bakan Şimşek'in ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek için mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in acı günü! Ağabeyi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#vefat
#Taziye
#Başsağlığı
#Nazmi Şimşek
#Nazmi Şimşek
#Gündem
