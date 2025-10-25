Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Yollar suyla doldu, geceyi şimşekler aydınlattı

İstanbul için peş peşe uyarısı yapılan şiddetli sağanak, gece saatlerinde başladı. Şehrin her iki yakasında da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış öncesi şimşekler geceyi aydınlatırken, yağmurla birlikte sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı 'da gece saatlerinde başladı. Kuvvetli sağanak ve kentin her iki yakasında da etkisini gösterdi.

YOLLAR SUYLA DOLDU

Kısa sürede etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası yollar su birikintisi ile dolu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara doğru koştu.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Yollar suyla doldu, geceyi şimşekler aydınlattı

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'da sağanak yağışla beraber görülen şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Yollar suyla doldu, geceyi şimşekler aydınlattı
