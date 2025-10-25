İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Yollar suyla doldu, geceyi şimşekler aydınlattı

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağmur İstanbul'da gece saatlerinde başladı. Kuvvetli sağanak ve şimşek kentin her iki yakasında da etkisini gösterdi.
Kısa sürede etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası yollar su birikintisi ile dolu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara doğru koştu.
İstanbul'da sağanak yağışla beraber görülen şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi.