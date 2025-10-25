Cem Küçük: Eğer doğruysa İBB’ye kayyum atanmalıdır

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı Medya Kritik programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili iddiaları değerlendirdi. Küçük, elde edilen delillerin ve konuşmaların doğruluğu durumunda İBB’ye kayyum atanması gerektiğini savundu.

Özellikle İBB çevresinde yaşanan ve soruşturmalara konu olan iddialar üzerine konuşan Küçük, mevcut durumun vahametine vurgu yaptı. Konuşmasında, iddiaların merkezindeki isimlerden Hüseyin Gün'ün bilgisayarındaki verilerin önemine işaret eden Cem Küçük, bu verilerin ve konuşmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Küçük, “Hüseyin Gün’ün bilgisayarında neler varsa hepsi takibe alınır zaten. Deliller ve konuşmalar doğruysa bu çok vahimdir ve İBB’ye derhal kayyum atanmalıdır.” dedi.