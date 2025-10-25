Menü Kapat
GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25.10.2025 00:00
İLAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/767 Esas
DAVALI : MUSTAFA TURAN Çobançesme Mh. E-5 Karayolu Cd Ahmet Haşim Sk. No:85 34000 Bahçelievler/ İSTANBUL
Davacı , FATMA TURAN ile Davalı , MUSTAFA TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Mahkememizce dosya 14/10/2025 tarihinde karara çıkmış olup, mahkememizce yazılan gerekçeli kararda, "Davacının davasının KABULÜNE, AĞRI ili, DOĞUBAYAZIT ilçesi, SESLİTAŞ Mah./Köyü, CN:62, HN:3 BSN:132'de nüfusa kayıtlı, AHMET ve EMİNE'den olma, 04/11/1963 doğumlu, 23119061250 TC numaralı davacı FATMA TURAN ile aynı hanede BSN:31'de nüfusa kayıtlı, SEYİT ve HATUN'den olma, 01/01/1962 doğumlu, 17314357034 TC numaralı davalı MUSTAFA TURAN'nın M.K.'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Davacının hiçbir maddi-manevi tazminat, nafaka talebi olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, Peşin harçtan eksik kalan kısım 345,55 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı tarafından yapılan 578,10 TL harçlar ve 11.790 TL masraf olmak üzere toplam 12.368,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Davacının yatırdığı gider avansının hükmün kesinleşmesine müteakip kalan miktarın talep halinde davacıya iadesine, Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine, Dair tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde hüküm kurulmuştur. İşbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere davalı Mustafa TURAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 20/10/2025

#ilangovtr Basın No: ILN02319454
