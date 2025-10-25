İstanbul’da şimşek şöleni: Gece aydınlandı

İstanbul’da meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdiği gece, beklenen yağmur öncesi şimşekler gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen sundu. Çakan yıldırım ve şimşekler, karanlığı yırtarak geceyi gündüze çevirdi.

YÜKSEK NOKTALARDA İZLENİLDİ

Kent sakinleri, özellikle yüksek bölgelerden bu doğal gösteriyi izledi. Beykoz Karlıktepe, şimşeklerin en net göründüğü noktalardan biri oldu. Gökyüzündeki ışık patlamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SAĞANAK ÖNCESİ GÖRSEL ŞÖLEN

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak uyarısı vermiş olsa da, yağmur öncesi şimşekler İstanbul’un dört bir yanından izlendi. Hava olayları, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.