Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ukrayna'dan Orta Doğu'ya dron kalkanı: Zelenskiy 201 uzman gönderildiğini duyurdu

Ukrayna lideri Zelenskiy, İngiltere ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İran üretimi Shahed dronlarına karşı geliştirdikleri düşük maliyetli savunma sistemlerini Orta Doğu’ya taşıdıklarını belirtti. BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’e uzman gönderdiklerini açıklayan Zelenskiy, "Milyon dolarlık füzeler yerine 10 bin doların altındaki önleyicilerle dron saldırılarını durduruyoruz" diyerek Avrupa ve Körfez için yeni bir güvenlik mimarisi teklif etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ukrayna'dan Orta Doğu'ya dron kalkanı: Zelenskiy 201 uzman gönderildiğini duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 23:13

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında İngiltere’ye geldi. Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrası İngiltere parlamentosunda yaklaşık 60 parlamentere hitap etti. Zelenskiy, ’ın ’ya Shahed kamikaze dronları sattığını ve bunların Ukrayna’da kullanıldığını vurguladı. Zelenskiy, "Şu anda Orta Doğu ve Körfez bölgesinde 201 Ukraynalı var ve 34 kişi daha konuşlandırılmaya hazır. Bunlar, Shahed dronlarına karşı nasıl yapılabileceğini bilen askeri uzmanlardan oluşuyor. Ekiplerimiz halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’e hareket ediyor" dedi.

Ukrayna'dan Orta Doğu'ya dron kalkanı: Zelenskiy 201 uzman gönderildiğini duyurdu

Bu hususta birkaç ülkeyle çalıştıklarını söyleyen Zelenskiy, "İran rejiminin komşularına karşı yürüttüğü bu terörün başarılı olmasını istemiyoruz. Askeri uzmanlarımızı, ABD de dahil ortaklarımızın talebi üzerine gönderdim" dedi.

"İRAN ÇEVRESİNDE OLANLAR, BİZİM İÇİN UZAK BİR SAVAŞ DEĞİL"

Ukrayna’nın Shahed dronlarına karşı nasıl savunma yapıldığını öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Yaklaşık üç yıl önce Rusya, İran rejiminden Shahed dronları aldı. Bunlar, pahalı ve kritik altyapı hedeflerini düşük maliyetle yok etmek üzere tasarlanmış olan dronlar. İran, Rusya’ya bunların kullanımını öğretti ve üretme teknolojisini verdi. Rusya, daha sonra bunları geliştirdi ve şimdi bölgede kullanılan İran Shahed dronlarının Rus bileşenleri içerdiğine dair açık delillerimiz var. Bu nedenle de bugün İran çevresinde olanlar, bizim için uzak bir savaş değil" dedi.

Ukrayna'dan Orta Doğu'ya dron kalkanı: Zelenskiy 201 uzman gönderildiğini duyurdu

"RUSYA VE İRAN’DAKİ REJİMLER, NEFRETTE KARDEŞ"

Zelenskiy, "Eğer kötülük kazanırsa, savaşın evrimi yeryüzündeki her mesafeyi aşacaktır. Hiçbir okyanus, hiçbir çöl ve dağ yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden yaşamı korumaya yardımcı olmak değerlidir. Rusya ve İran’daki rejimler nefrette kardeştirler. Nefret üzerine kurulu rejimlerin hiçbir konuda asla kazanmalarını istemiyoruz" dedi.

İran’ın Shahed kamikaze dronlarının 50 bin dolara mal olduğunu, onu düşürmek için ise 4 milyon dolara kadar mal olan füzeler veya çok pahalı savaş uçakları kullanıldığını ifade eden Zelenskiy, "Bunu değiştiren biz olduk. Ukrayna’da böyle bir dronu iki ya da üç küçük önleyici ile durdurduk. Bunu, toplam maliyeti on bin doların altında olan önleyicilerle yaptık" dedi.

"BU SUNDUĞUMUZ TEKLİF, YAKINDA AVRUPA GENELİNDE GEREKLİ HALE GELEBİLİR"

Ukrayna’nın tecrübesiyle Orta Doğu’da önemli rol üstlenebileceğini söyleyen Zelenskiy, "Eğer Orta Doğu’daki ortaklarımızla Ukrayna’daki gibi bir sistem kurarsak, İran’dan ya da Husilerden gelen saldırıları, gerçek zamanlı olarak takip edebilir, analiz edebilir ve savunmalarını sürekli geliştirebilirler. Böylece insanlara, kritik altyapıya ve ticaret yollarına gerçek güvenlik sağlayabilirler" dedi.

Ukrayna’nın günde en az iki bin etkili ve savaşta test edilmiş önleyici üretme kapasitesine sahip olduğunu da ekleyen Zelenskiy, "Eğer Birleşik Arap Emirlikleri’nde Shahed dronu durdurulması gerekiyorsa, bunu yapabiliriz. Avrupa’da ya da İngiltere’de bu gerekiyorsa, bunu da yapabiliriz. Bu teknoloji, yatırım ve iş birliği meselesi" dedi.

Ukraynalı lider, "Uzmanlarımız önleyici ekipleri yerleştirir, radar ve akustik tesisatları kurar ve bu sistem çalışır. İran, Rusya’ya benzer bir şekilde büyük ölçekli bir saldırı başlatırsa, koruma sağlayabiliriz. Bu sunduğumuz teklif, yakında Avrupa genelinde gerekli hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bu çözümler, bugün Hürmüz Boğazı gibi karmaşık senaryolar da dahil olmak üzere yardımcı olabilir. Dronlar bazen bir filonun çözemediği sorunları çözebilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy duyurdu: "ABD, İran dronlarına karşı Ukrayna’dan özel destek istedi"
İran'ın peş peşe fırlattığı füzeler Ramallah semalarında görüntülendi
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#iran
#savunma
#Drone
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.