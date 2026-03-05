Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Zelenskiy duyurdu: "ABD, İran dronlarına karşı Ukrayna’dan özel destek istedi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin İran yapımı "Shahed" dronlarına karşı Orta Doğu'da koruma sağlanması için Ukrayna'dan yardım talep ettiğini açı. Zelenskiy, savunma tecrübesini paylaşmak üzere Ukraynalı uzmanların bölgeye gönderilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenskiy duyurdu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 23:03

Devlet Başkanı Vladimir , 'nin Ukrayna'dan İran dronlarına karşı yardım istediğini belirterek, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde 'Shahed'e karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık" dedi.

"TALİMATI VERDİM, UZMANLARIMIZ HAZIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD'nin Ukrayna'dan İran dronları konusunda yardım istediğini açıkladı. Zelenskiy, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde Shahed'e (İran dronu) karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık. Gerekli araçları sağlamak ve gerekli güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunmasını için talimat verdim. Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder" dedi.

Zelenskiy duyurdu: "ABD, İran dronlarına karşı Ukrayna’dan özel destek istedi"


Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Yüzlerce asker ülkesine döndü
Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor
ETİKETLER
#ukrayna
#abd
#zelenskiy
#Shahed-136
#İran Dronları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.