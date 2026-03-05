Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Yüzlerce asker ülkesine döndü

Ukrayna ve Rusya arasında yapılan esir değişiminde 200 Ukraynalı asker ülkesine döndü. Zelenskiy tüm esirlerin serbest kalması için çalıştıklarını belirtti ABD ve BAE'nin arabuluculuğu ile gerçekleşen takasın devamı için tarih verildi.

Devlet Başkanı Volodimir , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ile gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 200 Ukraynalı askerin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, “Kimseyi unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca esir takası sürecine verdiği destek nedeniyle Washington yönetimine teşekkür etti.

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Yüzlerce asker ülkesine döndü

TAKASIN DEVAMI İÇİN TARİH VERİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile müzakere süreci kapsamında, Kiev’in kontrolündeki topraklarından 200 Rus askerinin ülkeye getirildiği bildirildi.

Bunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD’nin arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile esir takasın yarın da yapılacağı ve 300 askerinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılarak, "5-6 Mart’ta toplam 500 Rus askerinin ülkesine dönmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında en son 5 Şubat'ta 314 esir askerin değişimi gerçekleştirilmişti.

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası! Yüzlerce asker ülkesine döndü
