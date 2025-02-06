Ukrayna'dan Rusya'ya hava operasyonu! Rus stratejik hava üssüne İHA'lı saldırı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Şubat 2025 14:16 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:34

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Primorsko-Akhtarsk hava üssüne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bir başka açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve İHA'larla saldırdığı belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Primorsko-Akhtarsk hava üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi. Rus ordusunun, söz konusu üssü hava operasyonları için kullandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna topraklarına 'Şahed' tipi İHA'ların fırlatılması, İHA'ların depolanması ve hazırlanmasının yanı sıra Zaporijya ve Herson bölgelerinde görev yapan (Rus savaş) uçakların bakımı için kullanılıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada saldırının, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri birlikleri ile savunma kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla işbirliği içerisinde düzenlendiği aktarıldı. RUS ORDUSU UKRAYNA'YA FÜZE VE İHA'LARLA SALDIRDI Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, saldırıda 2 "İskander-M" tipi balistik füzesi ve 77 İHA'nın kullanıldığı, 56 İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi. İlgili Haberler Ukrayna'ya iyi, Rusya'ya kötü haber: Kuzey Kore askerleri artık cephede yok! Sebebi ortaya çıktı Zelenskiy'den Putin'e şartlı yeşil ışık: Kendisini düşmanım olarak görüyorum