Ukrayna'dan Rusya'ya hava saldırısı! Havaalanı ve mühimmat deposu yerle bir oldu

03 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:04

3 Ağustos sabah saatlerinde Ukrayna Rusya'ya karşı hava saldırısı gerçekleştirdi. Morozovsk havaalanına gece boyu hava saldırısı düzenleyen Ukrayna'dan ilk açıklama geldi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA HAVA SALDIRISI!

NTV'de yer alan habere göre;

Ukrayna ordusu, bölgede yer alan petrol deposu ile yakıt depolama tesisini de hedef aldıklarını açıkladı.

Havaalanına yapılan saldırıda, Rus güçlerinin diğer ekipmanların yanı sıra, güdümlü hava bombalarını depoladığı bir mühimmat deposunun da vurulduğu aktarıldı.

Rapora göre Belgorod, Kursk ve Rostov bölgelerindeki petrol depoları ile yakıt ve madeni yağ depolama tesislerine yapılan saldırı, iki petrol tankında yangın çıkmasına neden oldu.

ZELENSKİ: HAVAALANLARINI VURMAK OLDUKÇA ADİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın geçtiğimiz hafta 600'den fazla güdümlü hava bombası kullandığını söyledi.

Zelenski, bugün sosyal medya üzerinden son saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna lideri, "Rus savaş uçakları nerede olursa olsun, tüm etkili araçlarla yok edilmelidir. Rus hava alanlarını vurmak da oldukça adil. Ve ortaklarımızla birlikte bu ortak çözüme ihtiyacımız var, bir güvenlik çözümü" ifadelerini kullandı.