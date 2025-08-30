Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Hedefte petrol var

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'ya saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda Rusya'ya ait Krasnodar ve Sızran petrol rafinerilerinin hedef alındığı ve vurulduğu belirtildi.

30.08.2025
30.08.2025
Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, 'nın önemli tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın potansiyeli ve askeri birliklerin yakıt tedarikini zorlaştırmak amacıyla gece saatlerinde Rus rafinerilerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna ordusunun İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri ile Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri, diğer ordu unsurlarıyla işbirliği yaparak Krasnodar petrol rafinerisini vurdu." ifadelerine yer verildi.

Bu rafinerinin yılda toplam 3 milyon petrol ürünü ürettiğine işaret edilen açıklamada, yakıtların Rus Silahlı Kuvvetlerinin ikmalinde kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, rafineride çok sayıda patlama ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Ukrayna İnsansız Hava Araçları Kuvvetleri birliklerinin Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran petrol rafinerisini de çok defa vurduğu, rafinerinin yılda 8,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Tesisin bulunduğu bölgede yangın tespit edildiği kaydedildi.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Hedefte petrol var

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA YOĞUN SALDIRI

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna üzerine gece boyunca , hava, kara ve deniz füzeleri kullanarak saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda Rusya'nın 537 Şahed tipi ve farklı tiplerde İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Rus ordusunun 8 İskender-M balistik füze ve 37 seyir füzesi fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, hava saldırılarının Ukrayna hava sistemleri tarafından engellendiği belirtilerek, "İlk verilere göre, savunma sistemleri 548 hava unsurunu imha etti." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Hedefte petrol var
