Almanya, Rusya'ya karşı cephesini güçlendiriyor! Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, geçtiğimiz gün güvenlik yapısının güçlendirilmesi amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) kurulduğunu duyurdu.

Yeni konsey, silah ihracatı ve savunma politikalarından sorumlu Federal Güvenlik Konseyi ile kriz anlarında toplanan Güvenlik Kabinesini tek çatı altında birleştirdi. Böylece Almanya, güvenlik ve savunma alanındaki karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Başbakan Merz, NSC’nin hem uzun vadeli stratejik planlama hem de kriz anlarında hızlı karar alma görevini üstleneceğini belirterek, “Rusya’dan ve başka yerlerden gelen tehditler karşısında daha hızlı, daha yaratıcı ve daha kararlı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

GÜVENLİK MİMARİSİNDE "DÖNÜM NOKTASI"

Yeni konsey, başbakan, dokuz bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları temsilcileri ile gerektiğinde NATO ve AB yetkililerinin katılımıyla toplanacak. Amaç, bakanlıkların farklı alanlarda ayrı ayrı çalıştığı “parçalı güvenlik yaklaşımını” sona erdirmek.

Uzmanlar, konseyin Almanya’nın güvenlik mimarisinde bir “dönüm noktası” olduğunu vurgularken, konseyin AB ve NATO nezdinde de Berlin’i daha güçlü bir muhatap haline getireceği değerlendiriliyor.

Önceki hükümet döneminde benzer bir yapı gündeme gelmiş ancak koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hayata geçirilememişti. Merz liderliğindeki hükümet, projeyi bu kez tamamlamış oldu.