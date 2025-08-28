Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 | Berkay Alptekin

Almanya, Rusya'ya karşı cephesini güçlendiriyor! Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu. Konsey hakkında bilgi veren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Güvenlik Konseyi ile kriz anlarında toplanan Güvenlik Kabinesinin tek çatı altında birleştiğini belirtti.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 11:43

Başbakanı Friedrich Merz ve Bakanı , geçtiğimiz gün yapısının güçlendirilmesi amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) kurulduğunu duyurdu.

Yeni konsey, silah ihracatı ve savunma politikalarından sorumlu Federal Güvenlik Konseyi ile kriz anlarında toplanan Güvenlik Kabinesini tek çatı altında birleştirdi. Böylece Almanya, güvenlik ve savunma alanındaki karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Başbakan Merz, NSC’nin hem uzun vadeli stratejik planlama hem de kriz anlarında hızlı karar alma görevini üstleneceğini belirterek, “Rusya’dan ve başka yerlerden gelen tehditler karşısında daha hızlı, daha yaratıcı ve daha kararlı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

GÜVENLİK MİMARİSİNDE "DÖNÜM NOKTASI"

Yeni konsey, başbakan, dokuz bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları temsilcileri ile gerektiğinde ve AB yetkililerinin katılımıyla toplanacak. Amaç, bakanlıkların farklı alanlarda ayrı ayrı çalıştığı “parçalı güvenlik yaklaşımını” sona erdirmek.

Uzmanlar, konseyin Almanya’nın güvenlik mimarisinde bir “dönüm noktası” olduğunu vurgularken, konseyin AB ve NATO nezdinde de Berlin’i daha güçlü bir muhatap haline getireceği değerlendiriliyor.

Önceki hükümet döneminde benzer bir yapı gündeme gelmiş ancak koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hayata geçirilememişti. Merz liderliğindeki hükümet, projeyi bu kez tamamlamış oldu.

TGRT Haber
