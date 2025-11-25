Sevimli çocuk kuzuların tatlı saldırısına uğradı! Görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu

Kategoriler
Eskişehir'de çiftçilik ve hayvancılık yapan Orhun Topkaya'nın 3 yaşındaki oğlu Yusuf Alp'in başına gelenler görenleri gülümsetti. Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya’nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım’da 3 yaşına basan Yusuf Alp’in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı. O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı. Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti.